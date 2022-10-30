Наполи сокрушил Сассуоло в поединке 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Наполи – Сассуоло на "Футбол 24".

Уже на 4-й минуте Осимхен открыл счет во встрече, переправив мяч в ворота после скидки Кварацхелии. На 19 минуте связка сработала еще раз – Хвича прострелил в центр, а форвард в касание переправил мяч в ворота.

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Перед перерывом забил уже грузин, обработавший классную передачу Марио Руя и вторым касанием пробил голкипера. А во втором тайме Осимхен оформил хет-трик, закрепив уверенную победу Наполи. Отметим, что неаполитанцы установили новый рекорд Италии, выиграв в 13 подряд поединках (во всех турнирах), превзойдя Ювентус Аллегри (с 13 декабря 2015 по 13 февраля 2016-го).