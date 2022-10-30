Вже на 4 хвилині Осімхен відкрив рахунок у зустрічі, переправивши м'яч у ворота після скидки Кварацхелії. На 19 хвилині зв'язка спрацювала ще раз – Хвіча прострілив у центр, а форвард у дотик переправив м'яч у ворота.

Інтер розгромив Сампдорію і піднявся у топ-5 Серії А, Ювентус вирвав перемогу у Лечче, Наполі розбив Сассуоло

Перед перервою забив уже грузин, який обробив класну передачу Маріо Руя та другим дотиком пробив голкіпера. А в другому таймі Осімхен оформив хет-трик, закріпивши впевнену перемогу Наполі. Відзначимо, що неаполітанці встановили новий рекорд Італії, вигравши у 13 поспіль поєдинках (у всіх турнірах), перевершивши Ювентус Аллегрі (з 13 грудня 2015 року по 13 лютого 2016-го).