Ливерпуль победил ЛАСК (3:1) в 1-м туре Лиги Европы 2023/24. За команду Юргена Клоппа забивали Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах. Смотрите видео голов и обзор матча.

Юрген Клопп одержал 50-ю победу в еврокубках в статусе главного тренера Ливерпуля, установив рекорд. До сих пор это не удавалось никому. Правда, начиналось все не столь оптимистично – на 14-й минуте Флекер эффектно завершил розыгрыш углового. ЛАСК вышел вперед.

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Мерсисайдцы перевернули игру после перерыва. Сначала Дарвин реализовал пенальти, а затем Луис Диас завершил контратаку Ливерпуля. Точку поставил Салах. Египтянин вышел на замену и записал в свой актив замечательный гол. 1:3 – волевая победа команды Юргена Клоппа.

Украинец Максим Таловеров весь матч просидел в запасе ЛАСКа.