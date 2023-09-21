Ліверпуль переміг ЛАСК (3:1) у 1-му турі Ліги Європи 2023/24. За команду Юргена Клоппа забивали Дарвін Нуньєс, Луїс Діас і Мохамед Салах. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Юрген Клопп здобув 50-ту перемогу в єврокубках у статусі головного тренера Ліверпуля, встановивши рекорд. Досі це не вдавалося нікому. Щоправда, починалося все не так оптимістично – на 14-й хвилині Флекер ефектно завершив розіграш кутового. ЛАСК вийшов уперед.

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Мерсисайдці перевернули гру по перерві. Сперше Дарвін реалізував пенальті, а згодом Луїс Діас завершив контратаку Ліверпуля. Крапку поставив Салах. Єгиптянин вийшов на заміну і записав до свого активу чудовий гол. 1:3 – вольова перемога команди Юргена Клоппа.

Українець Максим Таловєров весь матч просидів у запасі ЛАСКа.