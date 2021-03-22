Рекорд Ибрагимовича в видеообзоре перестрелки Фиорентина – Милан – 2:3
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Милан дожал Фиорентину в 28 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор основных моментов поединка.
завершено
18’ Эрик Пульгар
51’ Франк Рибери
Браим Диас 57’
Хакан Чалханоглу 73’
18’ Эрик Пульгар
51’ Франк Рибери
57’ Браим Диас
73’ Хакан Чалханоглу
До перерыва команды обменялись голами Ибрагимовича и Пульгара. Швед оформил свой 15 гол в текущем розыгрыше Серии А – никому не удавалось сделать это в возрасте 39 лет и 169 дней.
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Фиорентина вышла вперед благодаря своему звездному ветерану – Франку Рибери. Впрочем, Милан нашел в себе силы не только для ничьей, но и для победы. Диас и Чалханоглу позволили "россонери" праздновать повторение клубного рекорда. "Дьяволам" лишь дважды удавалось выиграть 12 гостевых матчей в течение одного чемпионата – сезоны 2004/05 и 2011/12.
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