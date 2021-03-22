До перерыва команды обменялись голами Ибрагимовича и Пульгара. Швед оформил свой 15 гол в текущем розыгрыше Серии А – никому не удавалось сделать это в возрасте 39 лет и 169 дней.

Милан в матче с пятью голами вырвал победу у Фиорентины, Ювентус опозорился с Беневенто

Фиорентина вышла вперед благодаря своему звездному ветерану – Франку Рибери. Впрочем, Милан нашел в себе силы не только для ничьей, но и для победы. Диас и Чалханоглу позволили "россонери" праздновать повторение клубного рекорда. "Дьяволам" лишь дважды удавалось выиграть 12 гостевых матчей в течение одного чемпионата – сезоны 2004/05 и 2011/12.