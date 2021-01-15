Рейньер откровенно недоволен своим положением в Германии, а потому намерен сменить команду, сообщает Marca.

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18-летний бразилец имеет мало игрового времени в Боруссии Дортмунд – лишь 136 минут в 8 матчах. Он также ни разу не появлялся в стартовом составе. Все это очень давит на Жезуса, а потому он чувствует себя некомфортно в расположении "желто-черных".

Интерес к хавбеку "сливочных" проявляет Вальядолид, который идет 17-м в Ла Лиге. Клуб еще прошлым летом пытался арендовать Рейньера, однако не сумел договориться.

К слову, бразилец перебрался в Реал зимой 2020-го за 30 млн евро из Фламенго. Не сыграв за основу ни одного матча, Рейньер Жезус перебрался в Германию, его арендное соглашение с Боруссией рассчитано на два года.

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