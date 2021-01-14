"Галактикос" договорились о переходе серба в Айнтрахт на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Другие детали пока неизвестны.

Айнтрахт подтвердил возвращение Йовича

"Луке в Мадриде в последнее время было нелегко. Для него важно вернуться на правильный путь. У него было большое желание вернуться к нам. Йович использует следующие месяцы, чтобы вернуть себе силы в знакомом окружении. Реал знает, что он в хороших руках и сможет здесь развиваться. Для нас – это отличный вариант в центр атаки", – комментирует трансфер спортдир Айнтрахта Фреди Бобич.

Напомним, с "орлами" 23-летний форвард хорошо знаком, ведь выступал за команду два сезона перед переездом на Бернабеу. Тогда Реал выложил за него 60 млн евро. В текущем сезоне у Йовича мало игрового времени – около 200 минут во всех турнирах.

К слову, Айнтрахт идет девятым в турнирной таблице Бундеслиги, но только 2 пункта разделяют его от зоны еврокубков.

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