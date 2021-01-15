Рейньєр відверто незадоволений своїм становищем у Німеччині, а тому має намір змінити команду, повідомляє Marca.

Йовіч офіційно оформив повернення в Айнтрахт

18-річний бразилець має обмаль ігрового часу у Борусії Дортмунд – лише 136 хвилин у 8 матчах. Він також жодного разу не з'являвся у стартовому складі. Все це дуже тисне на Жезуса, а тому він почувається некомфортно в розташуванні "жовто-чорних".

Інтерес до атакувального хавбека "вершкових" проявляє Вальядолід, який йде 17-м у Ла Лізі. Клуб ще минулого літа намагався орендувати Рейньєра, проте не зумів домовитись.

До слова, бразилець перебрався в Реал взимку 2020-го за 30 млн євро із Фламенго. Не зігравши за основу жодного матчу, Рейньєр Жезус перебрався в Німеччину, його орендна угода з Борусією розрахована на два роки.

Заручник порівнянь з Клоппом і очікування див – Фавр був приречений у Дортмунді