Лига Европы, 2-й тур

Группа С

Бетис – Спарта – 2:1

Голы: Диао, 9, Иско, 79 – Бирманчевич, 3

Арис – Рейнджерс – 2:1

Голы: Муссунда, 9, Бабика, 59 – Сима, 70

Группа D

Спортинг – Аталанта – 1:2

Голы: Дьёкереш, 76 (с пенальти) – Скальвини, 33, Руджери, 43

Ракув – Штурм – 0:1

Гол: Бовинг, 23

Преимущество Аталанты в Лиссабоне было настолько велико, что первый гол бергамасков в этой встрече центральный защитник Скальвини забил из пределов вратарской площади в затяжной позиционной атаке. К этому всё шло: Де Кетеларе и Колашинац упустили хорошие возможности забить, а вот Скальвини и Руджери своими шансами воспользовались. Фланговый защитник "богини" забил Спортингу второй мяч в раздевалку: со второй попытки он пробил Адана после отличной разрезной передачи Лукмана в свободную зону.

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Спортинг попытался вернуться в игру сразу после перерыва, но хозяевам не повезло с реализацией. Инасиу не сумел точно замкнуть отличный навес Эдвардса с фланга, а опасный удар Дьёкереша был заблокирован защитниками Аталанты. В итоге "львы" сумели ответить бергамаскам только одним голом – мяч угодил в руку Скальвини, и после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил спорный пенальти в ворота гостей. Дьёкереш, который реализовал два пенальти в ворота Фаренсе в последнем туре чемпионата Португалии, уверенно пробил с точки и в этот вечер, но на большее команда Рубена Аморима не сподобилась.

В параллельной встрече группы D между Ракувом и Штурмом подавляющее преимущество тоже было у гостей. В середине первого тайма Бовинг открыл счёт, после чего австрийцы имели ряд возможностей увеличить преимущество: Влодарчик не сумел пробить Ковачевича, Бовинг не попал в створ, а Китеишвили пробил в перекладину. В итоге встреча завершилась с минимальным перевесом гостей. Владислав Кочергин вышел в старте и отыграл 75 минут. Ракув после двух туров не набрал ни одного очка.

Спарта огорошила Бетис в дебюте встречи голом Бирманчевича после выхода форварда один на один, но "зелёно-белые" сумели быстро ответить точным ударом Ассане Диао – вратарь пражской команды Виндал сделал подарок сопернику. Он вышел за пределы штрафной и промахнулся по мячу, чем 18-летний форвард и воспользовался. Тем не менее, севильская команда долго не могла найти свою игру: в первом тайме преимущество Спарты по владению мячом составляло 12%. Это объясняется ротацией, которую произвёл Мануэль Пеллегрини – тренер оставил Абнера, Гуардадо, Родри и Айозе в запасе.

Двух из этих игроков Пеллегрини выпустил на поле сразу после перерыва, и в конце концов Бетис дожал своего соперника – на 79-й минуте Иско головой замкнул навесную передачу Гвидо Родригеса.

Кипрский Арис неожиданно обыграл Рейнджерс на своём поле и прервал четырёхматчевую серию без побед. Героем клуба из Лимассола стал шведский атакующий полузащитник Эрик Бенгтссон, который оформил две голевые передачи на двух габонцев в составе Ариса – центрального защитника Алекса Муссунда и центрфорварда Шави Бабика. Первый гол киприоты забили после розыгрыша углового, второй – в контратаке. Шотландцам удалось отквитать один мяч, но не более. Классический стиль победы Давида над Голиафом.