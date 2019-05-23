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Регилон заверил болельщиков, что Реал в следующем сезоне завоюет хотя бы один трофей

08:00 43 Читати українською
Регилон заверил болельщиков, что Реал в следующем сезоне завоюет хотя бы один трофей
Серхио Регилон / Соцсети

Защитник Реала Серхио Регилон заверил, что "сливочные" в следующем сезоне завоюют трофей и рассказал о своем будущем.

"Мы выиграем один из трех трофеев в следующем году, даю сто процентов. У меня есть предложения из-за рубежа, из Европы. Я предпочитаю поиграть за рубежом, но прежде всего я бы хотел остаться в Реале. Ходит много слухов, но все зависит от руководства клуба.

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Наш разговор с тренером является конфиденциальным, но я остался очень доволен двумя встречами с ним. Я очень спокойный. Моя цель – остаться в Реале. Но посмотрим, что произойдет. Лето очень длинное, и все может случиться, но я очень спокойный.

Что касается будущих трансферов, то кажется, что придет новая футбольная команда! Но эта тема меня не касается. Я очень доволен своими партнерами по команде", – цитирует Регилона Goal.com.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Регилон Серхио Регилон
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