Варан рассказал, будет ли играть за Реал в следующем сезоне

Защитник Реала Рафаэль Варан озвучил свои планы на сезон 2019/20.

Чемпион мира не собирается менять клуб летом, информирует Marca.

"Я буду играть за Реал в следующем сезоне. Уверен, нас снова ждут яркие эмоции. В прошлом сезоне мы старались, боролись, обвинять нас не стоит. Но в определенные моменты нам действительно не хватало искры.

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Я не показал своей лучшей игры, но сильнейший Варан еще вернется", – заявил француз.

В этом сезоне Реал не добыл ни одного титула, поэтому клуб готовится к массовым изменениям во время трансферного окна.

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