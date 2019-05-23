Регілон запевнив вболівальників, що Реал наступного сезону здобуде бодай один трофей

Захисник Реала Серхіо Регілон запевнив, що "вершкові" наступного сезону здобудуть трофей та розповів про своє майбутнє.

"Ми виграємо один з трьох трофеїв в наступному році, даю сто відсотків. У мене є пропозиції з-за кордону, з Європи. Я вважаю за краще пограти за кордоном, але перш за все я б хотів залишитися в Реалі. Ходить багато чуток, але все залежить від керівництва клубу.

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Наша розмова з тренером є конфіденційною, але я залишився дуже задоволений двома зустрічами з ним. Я дуже спокійний. Моя мета – залишитися в Реалі. Але подивимося, що станеться. Літо дуже довге, і все може трапитися, але я дуже спокійний.

Що стосується майбутніх трансферів, то здається, що прийде нова футбольна команда! Але ця тема мене не стосується. Я дуже задоволений своїми партнерами по команді", – цитує Регілона Goal.com.

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