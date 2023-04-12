Эрлинг Холанд и Манчестер Сити продолжают устанавливать рекорды Лиги чемпионов. Очередной шаг – разгром Баварии в первом поединке 1/4 финала на Этихаде (3:0). Команда Гвардиолы не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей (23 победы, 2 ничьи, разница голов +62). Невероятный Холанд забил уже 45-й гол в сезоне и 11-й в Лиге чемпионов 2022/23.

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