Ерлінг Холанд і Манчестер Сіті продовжують встановлювати рекорди Ліги чемпіонів. Черговий крок – розгром Баварії у першому поєдинку 1/4 фіналу на Етіхаді (3:0). Команда Гвардіоли не програє вдома у єврокубках вже 25 матчів (23 перемоги, 2 нічиї, різниця голів +62). Неймовірний Холанд забив вже 45-й гол у сезоні та 11-й у Лізі чемпіонів 2022/23.

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