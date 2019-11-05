Ребров: Жаль, что я не давал Яремчуку шансов у Динамо

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о сотрудничестве с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком в киевском Динамо.

"Мне приятно слышать, что Яремчук считает меня на голову выше других украинских специалистов. К сожалению, я сам не давал ему достаточно шансов, потому что в то время в Динамо было много квалифицированных нападающих. Была очень большая конкуренция за место в составе. Наверное он видел наши тренировки и отношение, отчего у него сложилось такое отношение ко мне.

Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців

Я сам очень требователен к себе и люблю учиться. Всегда говорил нашим молодым тренерам, что, не зная язык, очень сложно прогрессировать. Где ты можешь черпать информацию? Ты можешь только посмотреть матчи топ-чемпионатов. Этого недостаточно, чтобы тренировать. Очень важно знать язык, интересоваться и подписываться на какие-то журналы.

Всегда нужно черпать что-то новое и менять какие-то упражнения в тренировках, потому что футболисты любят разнообразие. Им нравится что-то новое и интересное. Самое главное, что это новое помогает им на поле. Я люблю прогрессировать. Наверное, поэтому у игроков сложилось такое мнение обо мне", – поделился Ребров в интервью Football Hub.

Напомним, Яремчук тренировался под руководством Реброва в Динамо с 2014 по 2017 годы с перерывом на аренду в Александрии. Сейчас Роман сверкает в Генте, проведя 19 матчей за бельгийский клуб в сезоне 2019/20, отметившись 13 голами и 7 ассистов.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами