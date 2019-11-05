Ребров: Шкода, що я не давав Яремчуку шансів у Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про співпрацю із форвардом збірної України Романом Яремчуком в київському Динамо.

"Мені приємно чути, що Яремчук вважає мене на голову вище за інших українських фахівців. На жаль, я сам не давав йому достатньо шансів, тому що на той час в Динамо було багато кваліфікованих нападників. Була дуже велика конкуренція за місце в складі. Напевно, він бачив наші тренування і ставлення, через що у нього склалося таке ставлення до мене.

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Я сам дуже вимогливий до себе і люблю вчитися. Завжди говорив нашим молодим тренерам, що, не знаючи мову, дуже складно прогресувати. Де можна черпати інформацію? Ти можеш тільки подивитися матчі топ-чемпіонатів. Цього недостатньо, щоб тренувати. Дуже важливо знати мову, цікавитися і підписуватися на якісь журнали.

Завжди потрібно черпати щось нове і міняти якісь вправи в тренуваннях, тому що футболісти люблять різноманітність. Їм подобається щось нове і цікаве. Найголовніше, що це нове допомагає їм на поле. Я люблю прогресувати. Напевно, через це у гравців склалася така думка про мене", – поділився Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, Яремчук тренувався під керівництвом Реброва в Динамо з 2014 по 2017 роки з перервою на оренду в Олександрії. Зараз Роман сяє у Генті, провівши 19 матчів за бельгійський клуб в сезоні 2019/20, відзначившись 13 голами та 7 асистами.

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