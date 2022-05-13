– В ОАЭ много беженцев?

– Да. Хватало украинцев и раньше, работавших здесь. А сейчас стало еще больше. Кто-то приехал к родным или друзьям.

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– Со стороны местных есть солидарность?

– ОАЭ держат нейтралитет. Но передают Украине много гуманитарной помощи. Власти упростили визовый режим и продлили срок пребывания для беженцев. А так здесь все открыто для россиян. Здесь их немало.

– Деньги не пахнут?

– А куда им лететь? В Антарктиду? Весь мир закрыт, а в ОАЭ можно отдохнуть. Солнце, лето, у многих недвижимость. Россиянам в Эмиратах комфортно, – рассказал Ребров в комментарии Зеркало.

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