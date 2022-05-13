– В ОАЕ багато біженців?

– Так. Не бракувало українців і раніше, які працювали тут. А зараз стало ще більше. Хтось приїхав до рідних чи друзів.

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– З боку місцевих є солідарність?

– ОАЕ тримають нейтралітет. Але передають Україні багато гуманітарної допомоги. Влада спростила візовий режим і продовжила термін перебування для біженців. А так тут відкрито все для росіян. Тут їх чимало.

– Гроші не пахнуть?

– А куди їм летіти? До Антарктиди? Весь світ закритий, а в ОАЕ можна відпочити. Сонце, літо, у багатьох нерухомість. Росіянам в Еміратах комфортно, – розповів Ребров у коментарі Зеркало.

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