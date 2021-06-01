Украинский специалист уже собирает чемоданы для поездки в ОАЭ, утверждает Magyar Nemzet. Ребров согласился возглавить тамошний Аль-Айн, однако есть нюанс.

Ребров поссорился с президентом Ференцвароша – Цыганык убежден, что украинец покинет клуб

Рулевой Ференцвароша собирается провести на Ближнем Востоке лишь один сезон, за который может заработать 4 млн евро. После этого Ребров планирует вернуться на тренерский мостик Динамо. 46-летний специалист еще зимой готовился к назначению в киевский клуб, но роскошная концовка сезона убедила Мирчу Луческу остаться. Вариант со сборной Украины также выглядит нереалистичным.

Ситуация с Ференцварошем остается напряженной. Впереди еще год контракта, в котором есть сумма выкупа Реброва за 1 млн евро. Клуб не хочет выплачивать компенсацию за досрочное увольнение, а тренер не хочет уходить в отставку. У украинца есть серьезный козырь – Аль-Айн начнет сезон только в сентябре, поэтому спешить не нужно. А вот Ференцварош не может позволить себе задержки перед стартом в квалификации Лиги чемпионов.

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