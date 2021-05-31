"Можно точно сказать, что Ребров закончил с Ференцварошем. Я думаю, это почти достоверная информация.

Жена Реброва подтвердила, что АЕК сделал предложение – у нее лишь одно пожелание к месту работы специалиста

Закончил он с Ференцварошем по простой причине. Когда президент клуба начинает рассказывать кого покупать, кого брать или не брать – это очень сложно. Это является проблемой в большинстве случаев ухудшение отношений президентов и тренеров, когда президент начинает рассказывать, что надо делать, кого брать и таким образом влиять на ситуацию в команде. В Ференцвароше так и произошло.

Я уважаю Сергея Станиславовича за принципиальную позицию и что он не захотел продолжать сотрудничество в таких условиях", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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