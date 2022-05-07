Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров зізнався, що удосконалює українську мову. Також він очікує, що незабаром усі земляки будуть нею спілкуватись.

"Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова.

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Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки", – заявив Ребров в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1".

Нагадаємо, Сергій є уродженцем Горлівки, що у Донецькій області. Протягом життя він спілкувався російською, а у 2008-2009 роках грав за Рубін. Зараз, у тисячах кілометрах від дому, фахівець чітко усвідомлює важливість української мови.

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