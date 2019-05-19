Ребров сыграл за сборную ветеранов Венгрии в товарищеском матче

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вышел на поле в футболке сборной Венгрии в матче ветеранов этой команды против сборной UEFA MIP.

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров принял участие в товарищеском поединке между сборной ветеранов Венгрии и командой участников образовательной программы UEFA MIP, сообщает пресс-служба Ференцвароша.

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Товарищеский матч состоялся в Будапеште и завершился победой сборной ветеранов Венгрии со счетом 8:5.

"Ребров был приглашен на этот матча в качестве гостя. Но перед началом поединка Сергей подошел ко мне и спросил, можно ли ему выйти на поле. Я поговорил с игроками обеих команд, и они не стали возражать.

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Наш тренер выбрал футболку сборной Венгрии и большую часть времени играл в ней. Однако во втором тайме он символически перешел вместе со мной в команду УЕФА", – сказал 38-летний полузащитник Ференцвароша Тамаш Хойнол.