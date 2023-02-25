"Прошел целый год. Украина продолжает бороться. 365 дней сопротивления агрессии бессмысленного и аморального врага.

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Я могу лишь выразить свою гордость и благодарность всем людям, которые ежедневно борются за то, чтобы наша страна продолжала противостоять бесчеловечному злу, которое маскируется в виде российских солдат и народа.

Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей – тех, кто заплатил самую дорогую цену за последний год и кого уже, к сожалению, нет с нами – в противостоянии с самыми низкими, гнилыми людьми, которые представляют империалистические желания общества нашего бессмысленного соседа.

Сейчас мало кто сомневается в том, что Украина будет бороться, сколько бы это ни понадобилось, чтобы сохранить свою идентичность, достоинство и свободу от уничтожения.

В один день, я уверен, Украина и ее народ смогут отпраздновать окончательную победу – единственный способ достижения настоящего мира и спокойствия. Будем надеяться, что этот день наступит как можно скорее", – написал Ребров на своей странице в социальной сети Instagram.

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