"Сергей к нам приехал не за деньгами. Он хочет доказать всем, что по-прежнему мотивирован и способен играть на высоком уровне.

Рыбалка официально стал игроком Александрии

Прежде, чем подписать Рыбалку, я разговаривал с Ребровым. Он сказал, что в своем амплуа опорника Сергей – один из лучших в Украине. Уверен, что в этом мы еще не раз убедимся", – сказал Гура в комментарии Footboom.

Напомним, накануне Рыбалка подписал с Александрией контракт на один сезон. Дебютировать за новый клуб Сергей может уже 25 июня в выездном матче против Зари.

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