"Ребров сказав мені, що Рибалка – один з найкращих опорників": наставник Олександрії – про трансфер екс-зірки Динамо
Головний тренер Олександрії Юрій Гура зізнався, хто саме порадив йому підписати Сергія Рибалку.
"Сергій до нас приїхав не за грошима. Він хоче довести всім, що як і раніше мотивований і здатний грати на високому рівні.
Рибалка офіційно став гравцем Олександрії
Перш, ніж підписати Рибалку, я розмовляв з Ребровим. Він сказав, що в своєму амплуа опорника Сергій – один з найкращих в Україні. Упевнений, що у цьому ми ще не раз переконаємося", – сказав Гура у коментарі Footboom.
Нагадаємо, напередодні Рибалка підписав з Олександрією контракт на один сезон. Дебютувати за новий клуб Сергій може вже 25 липня у виїзному матчі проти Зорі.
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