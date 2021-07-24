"Сергій до нас приїхав не за грошима. Він хоче довести всім, що як і раніше мотивований і здатний грати на високому рівні.

Рибалка офіційно став гравцем Олександрії

Перш, ніж підписати Рибалку, я розмовляв з Ребровим. Він сказав, що в своєму амплуа опорника Сергій – один з найкращих в Україні. Упевнений, що у цьому ми ще не раз переконаємося", – сказав Гура у коментарі Footboom.

Нагадаємо, напередодні Рибалка підписав з Олександрією контракт на один сезон. Дебютувати за новий клуб Сергій може вже 25 липня у виїзному матчі проти Зорі.

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