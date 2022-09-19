"Кого з УПЛ я хотів би запросити у свою команду? Та будь-якого футболіста. Головне у цьому чемпіонаті, у цій країні – адаптуватися.

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Важливо бути більш-менш готовим до такої спеки, до такої вологості. Вважаю, будь-який гравець з УПЛ, українець чи не українець, готовий грати на цьому рівні. Інше питання – піде він сюди чи ні.

Як сказав Ярмоленко, грати в 40 градусів непросто. В Європі мало у кого є такий досвід. В Україні ми ніколи не грали в 40 градусів. Те ж саме в Європі – там ігри йдуть пізно. А тут навіть о дев'ятій вечора 40 градусів. Проблема також у сильній вологості – через 2-3 хвилини ти весь мокрий і ця вологість дуже тисне на організм", – сказав Ребров у спільному стрімі "Футбол 24 / 24 канал".

Нагадаємо, у команді Сергія Станіславовича вже виступає один українець – екс-півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко. Окрім того, Реброву приписують інтерес до захисника Шахтаря Данила Удода.

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