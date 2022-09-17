Известный украинский теннисист Сергей Стаховский на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото машины, которую Сергей Ребров приобрел на нужды наших военных.

Аль-Айн Реброва потерпел первое поражение в сезоне – Ярмоленко отметился ассистом

Фото кум экс-наставника Динамо подписал словами: "Когда твой близкий друг звонит и спрашивает, чем он может помочь украинским защитникам". На авто даже нанесли специальную отметку "С.Р.#11" – инициалы легендарного футболиста и номер, под которым он выступал.

Напомним, это уже третья машина, которую Ребров передает на фронт нашим защитникам.

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку