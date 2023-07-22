Сергей Ребров посетил одно из киевских медицинских учреждений, чтобы поддержать бойцов ВСУ, которые находятся на лечении.

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Наставник "сине-желтых" передал клинике медицинское оборудование, пообщался с ранеными, а также подарил футбольные мячи с собственным автографом и экипировку национальной сборной всем военным, проходящим лечение в отделении.

"Это очень важно для всех нас – быть рядом с нашими воинами. Я много общаюсь с ними, и они часто вспоминают мои прошлые матчи. Но я всегда говорю, что сейчас именно они – герои, и для меня честь – посещать их. Я всегда расспрашиваю бойцов, где и как произошло ранение, как идет выздоровление. Это действительно важно для меня, ведь каждый парень, который сейчас находится здесь, – настоящий герой. А мы, каждый на своем месте, должны делать все для Украины, для победы", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, после прихода в национальную сборную Сергей Станиславович расписал ничью в товарищеском матче с Германией и одержал две победы в отборе на Евро-2024 – над Северной Македонией и Мальтой.

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