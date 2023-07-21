Сергей Ребров присоединился к Андрею Ярмоленко, Руслану Малиновскому, Георгию Бущану и другим, которые успешно сотрудничают с Вадимом Шаблием.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сменил агента, сообщает Sport.ua.

Бущан начал сотрудничество с агентством Шаблия

По информации источника, 49-летний специалист стал клиентом агентской компании Prostar Вадима Шаблия.

Напомним, ранее интересы Реброва на протяжении многих лет представлял Шандор Варга. Именно он организовывал трансферы Сергея в Тоттенхэм, Фенербахче и Рубин, а затем принимал непосредственное участие в его тренерской карьере (Аль-Ахли, Ференцварош и Аль-Айн).

К слову, Шаблия называют "серым кардиналом" УПЛ – его агентство является лидером на украинском рынке, а в некоторых клубах (как, например, в Заре) он имеет серьезное влияние на трансферную политику.

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