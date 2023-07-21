Сергій Ребров приєднався до Андрія Ярмоленка, Руслана Маліновського, Георгія Бущана та інших, які успішно співпрацюють з Вадимом Шаблієм.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров змінив агента, повідомляє Sport.ua.

Бущан розпочав співпрацю з агентством Шаблія

За інформацією джерела, 49-річний фахівець став клієнтом агентської компанії Prostar Вадима Шаблія.

Нагадаємо, раніше інтереси Реброва протягом багатьох років представляв Шандор Варга. Саме він організовував трансфери Сергія у Тоттенхем, Фенербахче та Рубін, а згодом брав безпосередню участь у його тренерській кар'єрі (Аль-Ахлі, Ференцварош та Аль-Айн).

До слова, Шаблія називають "сірим кардиналом" УПЛ – його агенція є лідером на українському ринку, а у деяких клубах (як, наприклад, у Зорі) він має серйозний вплив на трансферну політику.

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