Відомий український тенісист Сергій Стаховський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото автівки, яку Сергій Ребров придбав на потреби наших військових.

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Світлини кум екс-наставника Динамо підписав словами: "Коли твій близький друг дзвонить і питає, чим він може допомогти українським захисникам". На авто навіть нанесли спеціальну позначку "С.Р.#11" – ініціали легендарного футболіста та номер, під яким він виступав.

Нагадаємо, це вже третя машина, яку Ребров передає на фронт нашим захисникам.

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