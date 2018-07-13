Ребров: Пеллегрини очень хотел Ярмоленко и верит в него

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров прокомментировал переход Андрея Ярмоленко в английский Вест Хэм.

"Переход в Вест Хэм – вынужденный шаг для Андрея. Я уверен, что у него даже в мыслях не было идти с Боруссии. Это решение руководства немецкого клуба, которое решило омолаживать состав. На мой взгляд, это решение преждевременно, потому что того времени, которое Ярмоленко провел в Боруссии недостаточно для того, чтобы закрепиться в команде и полностью стать топ-игроком.

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Сейчас Вест Хэм – очень серьезный проект. У них отличный стадион, болельщики и перед клубом ставят высокие задачи. Вест Хэм – это та команда, которая нужна ему в данный момент.

И самое главное – Мануэль Пеллегрини, насколько я знаю, очень хотел подписать Андрея и верит в него", – рассказал Ребров Sport.ua.

Интересно, что Андрей Ярмоленко считает, что совет Реброва стать игроком Вест Хэма стал для него решающим.

"Я звонил Реброву, когда узнал об интересе Вест Хэма. Более того, именно после разговора с ним я и принял для себя окончательное решение. Мой бывший тренер в Динамо рассказал мне о команде, о болельщиках. Слова Реброва много для меня значили. Он мне так и сказал: "Клуб – с традициям, а болельщики там одни из лучших во всей Англии". Говорит: "Если в Дортмунде на тебя не рассчитывают, можешь даже не думать. Такой тренер, много хороших футболистов, потрясающие фанаты, сильный чемпионат", – цитирует футболиста портал Команда 1.