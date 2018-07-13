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Ребров: Пеллегріні дуже хотів Ярмоленка і вірить у нього

11:01 830 Читать на русском
Ребров: Пеллегріні дуже хотів Ярмоленка і вірить у нього
Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко / Фото: ФК Динамо

Екс-наставник Динамо Сергій Ребров прокоментував перехід Андрія Ярмоленка в англійський Вест Хем.

"Перехід у Вест Хем – вимушений крок для Андрія. Я впевнений, що у нього навіть в думках не було йти з Борусії. Це рішення керівництва німецького клубу, яке вирішило омолоджувати склад. На мій погляд, це рішення передчасне, тому що той час, який Ярмоленко провів у Борусії недостатньо для того, щоб закріпитися в команді і на сто відсотків стати топ-гравцем.

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Зараз Вест Хем – дуже серйозний проект. У них відмінний стадіон, уболівальники і перед клубом ставлять найвищі завдання. Вест Хем – це та команда, яка потрібна йому на теперішній момент.

І найголовніше – Мануель Пеллегріні, наскільки я знаю, дуже хотів підписати Андрія і вірить в нього", – розповів Ребров Sport.ua.

Цікаво, що Андрій Ярмоленко вважає: порада Реброва стати гравцем Вест Хема стала для нього вирішальною.

"Я дзвонив Реброву, коли дізнався про інтерес Вест Хема. Більш того, саме після розмови з ним я і прийняв для себе остаточне рішення. Мій колишній тренер в Динамо розповів мені про команду, про вболівальників. Слова Реброва багато для мене значили. Він мені так і сказав: "Клуб – з традиціями, а вболівальники там одні з найкращих у всій Англії". Каже: "Якщо в Дортмунді на тебе не розраховують, можеш навіть не думати. Такий тренер, багато хороших футболістів, приголомшливі фанати, найсильніший чемпіонат", – цитує футболіста портал Команда 1.

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Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Сергій Ребров Сергій Ребров
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