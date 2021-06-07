"До сих пор уважаю президента Ференцвароша Габора Кубатова, он тоже был в непростой ситуации в последние недели. В клубе был один человек, который со мной не ладил.

Ребров официально нашел новое место работы

Кто это? Не заставляй меня произносить имя. Один из руководителей. С самого начала нашей совместной работы я чувствовал, что не нравлюсь ему. Но так бывает. Этот конфликт тоже можно было решить", – поделился Ребров в интервью nemzeti sport.

Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Кроме этого, Сергей Станиславович возглавлял Аль-Ахли из Джидды и киевское Динамо. Вчера, 6 июня, специалист официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ.

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