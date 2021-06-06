Украинский тренер Сергей Ребров недолго был без работы после ухода из Ференцвароша.

Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов объявил о назначении Сергея Реброва на пост наставника в своем твиттере.

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Детали контракта с украинцем не уточняются. Новый клуб Реброва занял шестое место в прошлом чемпионате ОАЭ, что лишило команду участия в международных турнирах.

Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Кроме этого, Сергей Станиславович возглавлял Аль-Ахли из Джидды и киевское Динамо.

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