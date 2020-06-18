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Ребров ответил на слухи о переходе в Фенербахче

08:00 - Читати українською
Ребров ответил на слухи о переходе в Фенербахче
Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров дал однозначный комментарий относительно возможного переезда в чемпионат Турции.

"Слухи из Турции могут быть о ком угодно. В прошлом году, например, было много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это совершенно нормально.

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Если футболист или тренер где-то немного засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции. Да, это слухи. Никаких официальных переговоров с Фенербахче у меня нет", – рассказал Ребров для ТК Футбол.

Напомним, украинский специалист вместе с Ференцварошем сумел оформить досрочное чемпионство в венгерском первенстве.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Венгрия Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Турция Сергей Сергей Ребров
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