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Ребров відповів на чутки щодо переходу у Фенербахче

08:00 - Читать на русском
Ребров відповів на чутки щодо переходу у Фенербахче
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров дав однозначний коментар щодо можливого переїзду у чемпіонат Туреччини.

"Чутки з Туреччини можуть бути про кого завгодно. У минулому році, наприклад, було багато чуток про українських тренерів і футболістів. Для Туреччини це абсолютно нормально.

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Якщо футболіст або тренер десь трохи засвітився, то дивно, що його не купують в одну з команд Туреччини. Так, це чутки. Ніяких офіційних перемовин з Фенербахче у мене немає", – розповів Ребров для ТК Футбол.

Нагадаємо, український фахівець разом з Ференцварошем зумів оформити дострокове чемпіонство в угорській першості.

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Теги
Світ Українці за кордоном Угорщина Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Туреччина Сергій Сергій Ребров
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