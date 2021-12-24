Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признан лучшим тренером ноября в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает официальный Твиттер команды.

Ребров назвал главное препятствие для украинских тренеров в Европе

47-летний специалист удостоен этого звания четвертый раз подряд с начала работы в ОАЭ – раньше ему не было равных в августе, сентябре и октябре.

Напомним, в прошлом месяце Аль-Айн под руководством украинца одержал в чемпионате две победы, обыграв Аль-Зафру (1:0) и Аль-Джазиру (5:1).

После 10-ти туров команда Сергея Реброва с 24-мя очками уверенно возглавляет чемпионат и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

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