"Насправді, я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми чекаємо на плей-офф відбору Євро-2024. Після ігор плей-офф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів.

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Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше – Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі.

Так, зараз ми сконцентровані на підготовці до плей-оф. Але я вважаю, що Ліга націй – важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз кожна збірна проводить більш відповідальні поєдинки. Чи буде на кону стояти повернення до Ліги А? Так.

Щодо участі в Конгресі УЄФА, то я там був як тренер національної збірної. Я підтримав Андрія Миколайовича, мені сподобався Конгрес, усе пройшло так, як і було заплановано.

Що стосується роботи українських команд на зимових зборах, то для мене було цікаво, як для віце-президента УАФ, подивитися на всі колективи, наскільки в мене вистачало часу. Я переглядав не тільки кандидатів до збірної, а й підготовку всіх команд. Важливо, щоб ми добре провели другу частину чемпіонату України. Тому я туди їздив не лише як тренер національної збірної", – поділився Ребров у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи B1 разом з Чехією, Албанією та Грузією. Команда, яка посяде перше місце групи, напряму вийде у Лігу А, а остання позиція відправить до дивізіону С. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

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