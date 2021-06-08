"Никому не пожелаю того, что пережил за последние две недели. Я не мог нормально уснуть, постоянно о чем-то думал.

Ребров озвучил причину своего ухода из Ференцвароша

Несмотря на то, что мы вместе с семьей отдыхали в Турции, я не мог должным образом уделить время своим сыновьям.

В пятницу рано утром мы наконец-то подписали с Ференцварошем бумаги о расторжении контракта, но я был очень удивлен заголовками газет, якобы хотел покинуть клуб. Нет. Все было не так", – сказал Ребров в интервью Nemzeti sport.

Напомним, Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. 6 июня специалист официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ.

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