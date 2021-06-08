Сборная Украины разгромила Кипр в заключительном спарринге к Евро-2020. Соцсети ликуют – у нас есть хорошие шансы.

Команда Шевченко порадовала красивой игрой менее чем за неделю до старта большого континентального форума. Сборная Украины едет на Евро-2020 после разгромной победы над Кипром (4:0). Даже несмотря на традиционные проблемы с реализацией "сине-желтые" отличились четырьмя сухими мячами. Именно то, что нужно накануне суперважного матча с Нидерландами. Наши лидеры – в порядке. Ярмоленко оформил дубль, Зинченко посвятил свой мяч любимой Владе Седан, а Яремчук реабилитировался за стартовые промахи. Генеральная репетиция вселяет оптимизм.

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве

Недавно нашу сборную критиковали за несколько ничьих подряд, да еще и против не самых сильных соперников. Однако сейчас об этой серии можно забыть, смеется архивариус Артур Валерко.

Кроме этого, он по-доброму завидует бразильцам из-за Марлоса.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко считает, что арбитр сделал Украине медвежью услугу перед Евро.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий иронизирует над реализацией наших форвардов.

Блогеру Михаилу Смоловому не хватило большего количества игроков Динамо со старта.

Журналист Олег Барков в своем Telegram сделал несколько кратких выводов по горячим следам. Главный месседж: Украина должна выходить из группы на Евро, а Зинченко – лидер.

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко – об истерике россиян из-за нашей формы. К слову, Андрей Шевченко также прокомментировал резонансную тему.

"Дебют сборной в новой форме с картой Украины, вызвавший огромный ажиотаж в нашей стране и во всем мире, удался как нельзя лучше! И это на фарт!", – написал президент УАФ Андрей Павелко в Фейсбук.

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко – лаконично, но в хорошем настроении.

Известный футбольный аналитик и помощник Руслана Ротаня в молодежке – Евгений Гресь – разобрал на молекулы все 40 мячей Ярмоленко за сборную.

Брутальный футбол аплодирует Шеве за ответ россиянам.

"Не понимаю, за что хейтят парня": Украина взяла полуреванш за большой позор, или Как можно было проиграть "тюленям"?