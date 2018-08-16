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Ребров назвал своих претендентов на "Золотой мяч" – Месси и Роналду отсутствуют в списке

10:25 183 Читати українською
Ребров назвал своих претендентов на "Золотой мяч" – Месси и Роналду отсутствуют в списке
Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров назвал своих претендентов на "Золотой мяч" и обосновал такое решение.

"Я считаю, что футболист, который претендует на такой трофей, должен удачно играть во всех турнирах, где выступают его клуб и сборная.

Так, мы уже привыкли к тому, что за "футбольный Оскар" соревнуются только Криштиану Роналду и Месси, они – топовые мастера, но в этом году есть те, кто пока выглядит ярче и полезнее.

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Пока я вижу двух таких игроков – Модрича и Гризманна. В год чемпионата мира нужно оценивать вклад в успех своей сборной, но есть еще вторая половина сезона, которая расставит все на свои места", – цитирует Реброва издание Команда 1.

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