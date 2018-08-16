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Ребров назвав своїх претендентів на "Золотий м'яч" – Мессі та Роналду немає у списку

10:25 821 Читать на русском
Ребров назвав своїх претендентів на "Золотий м'яч" – Мессі та Роналду немає у списку
Сергій Ребров / Фото ФК Динамо

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров назвав своїх претендентів на "Золотий м'яч" і обгрунтував таке рішення.

"Я вважаю, що футболіст, який претендує на такий трофей, повинен вдало грати у всіх турнірах, де виступають його клуб і збірна.

Так, ми вже звикли до того, що за "футбольний Оскар" змагаються тільки Кріштіану Роналду і Мессі, вони – топові майстри, але в цьому році є ті, хто поки що виглядає яскравіше і корисніше.

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Поки я бачу двох таких гравців – Модріча і Грізманна. У рік чемпіонату світу потрібно оцінювати внесок в успіх своєї збірної, але є ще друга половина сезону, яка розставить всі крапки над "i", – цитує Реброва видання Команда 1.

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