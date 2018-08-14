Симеоне: Гризманн имеет отличные шансы выиграть "Золотой мяч"

Наставник Атлетико Диего Симеоне прокомментировал шансы своего подопечного Антуана Гризманна выиграть "Золотой мяч".

"Еще есть время, решение будут принимать эксперты. На мой взгляд, у него очень хорошие шансы стать обладателем "Золотого мяча", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Атлетико имеет лучший состав в своей истории – 5 причин, почему следующий сезон может стать прорывом для "матрасников"

Гризманн в текущем году выиграл с Атлетико Лигу Европы, а со сборной Франции – чемпионат мира. Француз признавался лучшим игроком финалов обоих турниров.