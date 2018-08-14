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Симеоне: Гризманн имеет отличные шансы выиграть "Золотой мяч"

15 августа 06:00 5 Читати українською
Симеоне: Гризманн имеет отличные шансы выиграть "Золотой мяч"
Антуан Гризманн и Диего Симеоне / Фото: соцсети

Наставник Атлетико Диего Симеоне прокомментировал шансы своего подопечного Антуана Гризманна выиграть "Золотой мяч".

"Еще есть время, решение будут принимать эксперты. На мой взгляд, у него очень хорошие шансы стать обладателем "Золотого мяча", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

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Гризманн в текущем году выиграл с Атлетико Лигу Европы, а со сборной Франции – чемпионат мира. Француз признавался лучшим игроком финалов обоих турниров.

Теги
Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Золотой мяч Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико
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