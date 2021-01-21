"Мы провели первый матч в году, который был тяжелым. Думаю, двух с половиной недель недостаточно для идеальной подготовки. ДВТК нашел выигрышную тактику. Хотя мы создавали моменты, но без гола выиграть невозможно.

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К сожалению, иногда удачные серии заканчиваются. Соперник глубоко защищался, на этот раз нам не хватило творчества в полузащите. В первом тайме у нас было несколько возможностей. Мы проиграли, но надо смотреть в будущее", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Добавим, что отрыв "зелено-белых" от ближайшего преследователя (Фехервара) остается большим – 9 очков.

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