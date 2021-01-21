"Ми провели перший матч у році, який був важким. Гадаю, двох з половиною тижнів недостатньо для ідеальної підготовки. ДВТК знайшов виграшну тактику. Хоча ми створювали моменти, але без гола виграти неможливо.

Ференцварош сенсаційно поступився аутсайдеру чемпіонату Угорщини – невдалий початок 2021 року для команди Реброва

На жаль, іноді вдалі серії закінчуються. Суперник глибоко захищався, цього разу нам не вистачило творчості в півзахисті. У першому таймі у нас було кілька можливостей. Ми програли, але треба дивитися в майбутнє", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Додамо, що відрив "зелено-білих" від найближчого переслідувача (Фехервара) залишається чималим – 9 очок.

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