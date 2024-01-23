Как стало известно "Футбол 24", именно Сергей Станиславович лоббировал назначение Дмитрия Михайленко новым наставником сборной Украины U-19, а Юрия Мороза – главным тренером команды U-17.

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Сначала была идея доверить указанные команды молодым специалистам из PASS (специальная украинская платформа футбольного анализа и скаутинга – прим.), однако главный тренер национальной сборной настоял на назначении более опытных специалистов. С Дмитрием Михайленко Ребров давно дружит, а с Юрием Морозом плодотворно сотрудничал, когда возглавлял киевское Динамо.

Утвердить кандидатуры Михайленко и Мороза должны на заседании Исполкома УАФ, которое запланировано на февраль. Во главе команды U-19 Дмитрий Михайленко заменит Олега Кузнецова, с которым не продлили контракт. Юрий Мороз в сборной U-17 станет преемником Владимира Езерского. С ним тоже не продолжили сотрудничество, а недавно Езерский вошел в тренерский штаб Мирона Маркевича в Карпатах.

Напомним, национальная сборная в конце марта сыграет плей-офф за выход на Евро-2024. В полуфинале соперником Украины будет Босния и Герцеговина. Если подопечные Реброва выиграют, то разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем пары Исландия – Израиль.

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