Ребров настоял на назначении давних знакомых тренерами сборных Украины
Главный тренер национальной команды Сергей Ребров начал выстраивать вертикаль сборных Украины разных возрастов на собственное видение.
Как стало известно "Футбол 24", именно Сергей Станиславович лоббировал назначение Дмитрия Михайленко новым наставником сборной Украины U-19, а Юрия Мороза – главным тренером команды U-17.
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Сначала была идея доверить указанные команды молодым специалистам из PASS (специальная украинская платформа футбольного анализа и скаутинга – прим.), однако главный тренер национальной сборной настоял на назначении более опытных специалистов. С Дмитрием Михайленко Ребров давно дружит, а с Юрием Морозом плодотворно сотрудничал, когда возглавлял киевское Динамо.
Утвердить кандидатуры Михайленко и Мороза должны на заседании Исполкома УАФ, которое запланировано на февраль. Во главе команды U-19 Дмитрий Михайленко заменит Олега Кузнецова, с которым не продлили контракт. Юрий Мороз в сборной U-17 станет преемником Владимира Езерского. С ним тоже не продолжили сотрудничество, а недавно Езерский вошел в тренерский штаб Мирона Маркевича в Карпатах.
Напомним, национальная сборная в конце марта сыграет плей-офф за выход на Евро-2024. В полуфинале соперником Украины будет Босния и Герцеговина. Если подопечные Реброва выиграют, то разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем пары Исландия – Израиль.
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