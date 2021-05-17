Наставнику венгерского Ференцвароша Сергею Реброву будет из чего выбирать – очередной клуб очертил свою заинтересованность в услугах украинца.

Греческий АЕК рассматривает украинского специалиста Сергея Реброва в качестве своего нового наставника, сообщает Enwsi.gr.

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По информации источника, будущее нынешнего главного тренера афинян Маноло Хименеса пока неопределено, но за последние сутки клуб сделал первые шаги в направлении смены специалиста. В тренерском шорт-листе греков несколько фамилий, главное место среди которых занимает экс-наставник Динамо. Если украинец согласится на это предложение, то будет получать примерно 1,3 млн евро в год, добавляет Динамомания.

Напомним, за АЕК выступает сразу трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

По итогам сезона "желто-черные" заняли в турнирной таблице чемпионата Греции четвертую строчку.

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