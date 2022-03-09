"В 2014 году там начались неприятности, а сейчас там ничего нет, это территория "ДНР". Но мы боремся не только за Горловку, но и за всю Украину. Россияне заняли город в 2014 году, мы все еще ждем, Горловка восемь лет под контролем "ДНР". Мои родители сейчас в Киеве, но я долго не мог вернуться, чтобы увидеть дом и бабушку.

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Мама с отцом уже три дня в укрытии в Киеве. Мои родители в возрасте, они не хотят переезжать, просто идут в хранилище, когда нужно. Но для них невозможно переехать из Киева, в их возрасте было бы очень тяжело перевезти их.

Вы видите Харьков, весь город живет под землей семь дней. Я в Дубае, где жизнь спокойна. Харьков – университетский город, раньше была спокойная, там хорошая жизнь, у нас было много студентов, которые ездят из ОАЭ в Харьков, а сейчас город разрушен. Мы все волнуемся, это касается не только Киева", – сказал Ребров в интервью Independent.

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