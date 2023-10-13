Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно позиции Анатолия Тимощука, который с начала полномасштабного вторжения россиян не сделал ни одного заявления относительно войны.

"Что бы я сказал Тимощуку? Ничего. У меня нет никакого желания разговаривать с такими людьми. Сейчас идет война, поэтому каждому нужно определиться, с кем ты – с Украиной или рашистами.

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Ты не можешь быть посередине. "Я нейтрален, я вне политики" – сейчас такого нет.

Тимощук выбрал ту сторону. У меня нет никакого желания об этом разговаривать, потому что мы все понимаем, сколько детей пострадало, сколько людей выехало из Украины из-за рашистов. Как я говорил, сейчас нет середины. Ты должен решить, где ты. Тимощук решил, что он там.

Это его жизнь. Я даже не вспоминаю о нем. Понимаю, что когда-то имя Тимощука было большим в футболе, но теперь его нет навсегда", – сказал Ребров в комментарии Радио Свобода.

Напомним, недавно Тимощук решил судиться с Украиной, чтобы вернуть себе все титулы и обжаловать запрет заниматься деятельностью, связанной с футболом.

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